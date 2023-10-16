«Нечего ввозить»: Запрет на импорт «зараженной» рыбы из Японии назвали формальным
Россельхознадзор был вынужден запретить импорт рыбы и морепродуктов из Японии, чтобы соблюсти формальности, на деле Россия давно ничего не покупает у Токио, сказал НСН Виталий Корнев.
Рыба и морепродукты из Японии попали под контрсанкции еще в 2014 году, в начале лета под запретом оказалась и готовая продукция из Японии, поэтому решение Россельхознадзора о запрете импорта из страны формальное. Об этом НСН заявил президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.
Ранее Россельхознадзор вслед за коллегами из Китая временно запретил импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства. Отмечается, что данное решение принято на фоне сброса воды в океан с АЭС «Фукусима-1». Корнев заявил, что решение Россельхознадзора формальное, поскольку Россия сейчас не покупает рыбу и морепродукты у Японии.
«С 2014 года, когда был введен режим контрсанкций, третья группа (это рыба и морепродукты) попала под контрсанкции. Осталась только шестнадцатая группа (готовая продукция), но поскольку Япония — недружественная страна, в начале лета были прекращены поставки и этой группы товаров. Просто Россельхознадзор реагирует, как ему положено. Если есть риск, он закрывает страну. При этом ведомство не смотрит, что Россия импортирует из этой страны», — сказал Корнев.
При этом президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов отметил, что Россия все же закупает у Японии незначительные объемы тунца и сайры, однако их вполне можно заместить собственной продукцией. Вместе с тем он заверил, что ввоз зараженной рыбы из Японии исключен.
«Во-первых, у нас одни из самых серьезных ветеринарных правил при поставке рыбы на внутренний и на внешний рынок. Во-вторых, и Россельхознадзор, и рыбохозяйственная наука ведут мониторинг зараженности. По просьбе Россельхознадзора суда, работающие рядом с зоной, где сбрасывались радиоактивные воды, делают забор образцов воды и поставляют их в порт, где контроль осуществляет Россельхознадзор. Если даже предположить, что зараженная рыба будет завезена в российские порты, у нас есть надежная защита. Ни один килограмм рыбы не покинет водные порты, пока не пройдет радиационной контроль на аппаратуре “Янтарь”, беспокоиться не о чем», — подытожил он.
Ранее Мартынов заявил, что Япония существенно урезала закупки морепродуктов у России, несмотря на то, что Москва готова сотрудничать с Токио. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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