«Нечего ввозить»: Запрет на импорт «зараженной» рыбы из Японии назвали формальным

«С 2014 года, когда был введен режим контрсанкций, третья группа (это рыба и морепродукты) попала под контрсанкции. Осталась только шестнадцатая группа (готовая продукция), но поскольку Япония — недружественная страна, в начале лета были прекращены поставки и этой группы товаров. Просто Россельхознадзор реагирует, как ему положено. Если есть риск, он закрывает страну. При этом ведомство не смотрит, что Россия импортирует из этой страны», — сказал Корнев.

При этом президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов отметил, что Россия все же закупает у Японии незначительные объемы тунца и сайры, однако их вполне можно заместить собственной продукцией. Вместе с тем он заверил, что ввоз зараженной рыбы из Японии исключен.

«Во-первых, у нас одни из самых серьезных ветеринарных правил при поставке рыбы на внутренний и на внешний рынок. Во-вторых, и Россельхознадзор, и рыбохозяйственная наука ведут мониторинг зараженности. По просьбе Россельхознадзора суда, работающие рядом с зоной, где сбрасывались радиоактивные воды, делают забор образцов воды и поставляют их в порт, где контроль осуществляет Россельхознадзор. Если даже предположить, что зараженная рыба будет завезена в российские порты, у нас есть надежная защита. Ни один килограмм рыбы не покинет водные порты, пока не пройдет радиационной контроль на аппаратуре “Янтарь”, беспокоиться не о чем», — подытожил он.

Ранее Мартынов заявил, что Япония существенно урезала закупки морепродуктов у России, несмотря на то, что Москва готова сотрудничать с Токио. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

