Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»
Небольшие несетевые магазины всё чаще отказываются принимать банковские карты при оплате. Об этом, в частности, сообщают в соцсетях жители нескольких районов Москвы, пишет «Коммерсант». Продавцы объясняют такую избирательность проблемами с оборудованием из-за эпидемии коронавируса, масштабных проблем с интернетом в последнее время не было.
Опрошенные изданием эксперты полагают, что небольшие торговые точки таким образом стремятся сэкономить на эквайринге. Однако есть и другое мнение: наличный расчёт позволяет проводить через кассу не все средства, что позволяет снизить налоговые расходы.
Между тем, Банк России в условиях коронавируса рекомендует именно безналичные расчёты. Во вторник регулятор призвал банки ограничить прием и выдачу денег в банкоматах замкнутого цикла.
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