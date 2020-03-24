Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»

Небольшие несетевые магазины всё чаще отказываются принимать банковские карты при оплате. Об этом, в частности, сообщают в соцсетях жители нескольких районов Москвы, пишет «Коммерсант». Продавцы объясняют такую избирательность проблемами с оборудованием из-за эпидемии коронавируса, масштабных проблем с интернетом в последнее время не было.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что небольшие торговые точки таким образом стремятся сэкономить на эквайринге. Однако есть и другое мнение: наличный расчёт позволяет проводить через кассу не все средства, что позволяет снизить налоговые расходы.

Между тем, Банк России в условиях коронавируса рекомендует именно безналичные расчёты. Во вторник регулятор призвал банки ограничить прием и выдачу денег в банкоматах замкнутого цикла.

