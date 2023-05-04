«Сырьевая валюта»: Что будет с рублем в до конца 2023 года
Инвестиционный менеджер Тимур Нигматтулин в разговоре с НСН дал прогноз о будущем курса рубля.
До конца текущего года рубль будет плавно ослабевать, причина тому – снижение цен на нефть и сокращение объемов добычи. С таким прогнозом в эфире НСН выступил инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин.
Минфин в мае снизит ежедневную продажу валюты почти вдвое – с 3,7 млрд до 2 млрд рублей. Согласно прогнозам ведомства, бюджет недополучит в мае 8,1 млрд рубля нефтегазовых доходов. В апреле бюджет недополучил 32,4 млрд рубля. В силу этого на продажу иностранной валюты будет направлено 40,4 млрд рубля.
«Рубль – сырьевая валюта, у нас страна экспортоориентированная, поэтому диапазон колебаний может быть широким просто исходя из самого принципа функционирования экономики. Подешевеет или подорожает нефть, вырастет или снизится объем добычи. И если каких-то факторов вроде бюджетного правила нет, то волатильность может быть очень широкой – плюс минус десять процентов. Это нормальная ситуация. Поэтому сложно прогнозировать. Если мы говорим о перспективе до конца года, то есть ожидания, что рубль будет очень плавно ослабляться. На несколько рублей пара доллар-рубль может пойти вверх, основная причина – снижение цен на нефть, а также сокращения объемов добычи, ранее анонсированные Россией», - сказал Нигматуллин.
Собеседник пояснил, что рубль укрепляется, когда Центральный банк продает валюту на рынок.
«При прочих равных сделки Минфина подразумевают продажу из Фонда национального благосостояния определенный объем валюты Центральному банку. А Центральный банк, если эта валюта не заблокирована, допустим, не доллар и не евро, может продать эту валюту на рынок. Там увеличивается предложение валюты, и рубль, соответственно, укрепляется. Продажа валюты укрепляет рубль», - заключил эксперт.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что через пять лет наступит конец доминирования доллара. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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