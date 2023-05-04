«Сырьевая валюта»: Что будет с рублем в до конца 2023 года

До конца текущего года рубль будет плавно ослабевать, причина тому – снижение цен на нефть и сокращение объемов добычи. С таким прогнозом в эфире НСН выступил инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин.

Минфин в мае снизит ежедневную продажу валюты почти вдвое – с 3,7 млрд до 2 млрд рублей. Согласно прогнозам ведомства, бюджет недополучит в мае 8,1 млрд рубля нефтегазовых доходов. В апреле бюджет недополучил 32,4 млрд рубля. В силу этого на продажу иностранной валюты будет направлено 40,4 млрд рубля.