Не вывозят: Транспортным компаниям предрекли волну разорений на фоне высоких ставок

Отрасль грузоперевозок в России ждет волна разорений из-за «космических» ставок по лизингу, изначальная стоимость грузовика в 15 миллионов рублей увеличивается в четыре раза, рассказал НСН председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Дефицит водителей в РФ продолжает расти: по итогам января—августа он увеличился на 58% к прошлому году, предлагаемые зарплаты выросли в полтора раза и превзошли некоторые менеджерские, а число вакансий в 2,3 раза превысило количество резюме, пишет «Коммерсант». Матягин отметил, что грядет другая проблема.