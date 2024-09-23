Не вывозят: Транспортным компаниям предрекли волну разорений на фоне высоких ставок
Владимир Матягин заявил НСН, что небольшие транспортные компании не могут работать «за копейки» с учетом стоимости машин более 15 миллионов рублей.
Отрасль грузоперевозок в России ждет волна разорений из-за «космических» ставок по лизингу, изначальная стоимость грузовика в 15 миллионов рублей увеличивается в четыре раза, рассказал НСН председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
Дефицит водителей в РФ продолжает расти: по итогам января—августа он увеличился на 58% к прошлому году, предлагаемые зарплаты выросли в полтора раза и превзошли некоторые менеджерские, а число вакансий в 2,3 раза превысило количество резюме, пишет «Коммерсант». Матягин отметил, что грядет другая проблема.
«У небольших транспортных компаний проблем с водителями нет. У них сегодня проблема – отсутствие нормального ценообразования. Многие сегодня перевозчики, которые имеют до десяти машин, не могут использовать свои машины, они просто стоят. Они не могут ездить за копейки. Сегодня грузовик в лизинг стоит больше 15 миллионов, а банки выдают кредиты по космическим ставкам. Стоимость автомобиля в три-четыре раза выше, чем изначально», - отметил он.
В связи с этим отрасль ждет волна разорений, которая затронет и лизинговые компании, предупредил Матягин.
«Следующая проблема, которая ждет отрасль, это разорение транспортных компаний, которые не смогут эту нагрузку вытянуть. Либо эти автомобили будут возвращаться лизинговым компаниям. Уже такая тенденция есть. Перевозчики брали автомобили в начале года, а потом не вывозят платежи по 400 тысяч в месяц. Когда банки или лизинговые компании не получают прибыль, идет цепная реакция. Потери будут колоссальные и для лизинговых компаний. Рынок очистится от лишнего транспорта. У нас вопрос нехватки водителей отчасти в том, что рынок перенасыщен транспортом. 50-60% компаний – это небольшие фирмы, у них нет проблем с водителями», - заключил собеседник НСН.
Ранее Матягин заявил, что грузоперевозчики временно не обновляют парк и используют старые машины из-за дорогих кредитов, напоминает «Радиоточка НСН».
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