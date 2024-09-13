«Не сократит денежный навес»: Экс-глава ЦБ о повышении ключевой ставки

Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых. В заявлении по ставке ЦБ также уточнил сигнал по дальнейшим шагам: там допускают возможность дальнейшего повышения на ближайшем заседании. Бывший глава ЦБ указал на активный рост доходов в экономике РФ, из-за чего образуется так называемый «денежный навес».

«Центробанку нужно продолжать кооперироваться с Министерством финансов и вместе каким-то образом контролировать расходы федерального бюджета. Сейчас то, что называется бюджетный стимул, провоцирует очень быстрый рост доходов корпораций и домохозяйств. В результате денег в экономике больше, то есть денежный спрос - навес, больше, чем, соответственно, предложение. Сократить этот навес только за счет ужесточения кредитных условий, с моей точки зрения, нереалистично. Даже если поднять ставку до 20%, этого не произойдет», - пояснил он.

Ранее экономист Денис Ракша в разговоре с НСН заявил, что ключевая ставка в 19-20% не снизит инфляцию в России, ни одна страна в мире не могла этого сделать во время боевых действий.

