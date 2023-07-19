«Не лечится!»: ЦБ повысит ключевую ставку, но не сможет усилить рубль
Финансовый аналитик Владимир Левченко предположил в эфире НСН, что ЦБ поднимет ставку как минимум на половину процента.
Центробанк точно поднимет ключевую ставку в пятницу – вероятно, на половину процента, но это не поможет усилить рубль, заявил финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН.
Происходящее ослабление рубля может подорвать экономический рост во второй половине года, снизив потребительский и инвестиционный спрос, считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Сегодня курс евро на Мосбирже обновил максимум за полтора года – 102,6 рубля. При этом заседание ЦБ по ключевой ставке состоится уже 21 июля.
«Ставку ЦБ точно поднимет как минимум на половину процента, возможно, и больше. Но на курс рубля это никак не повлияет, потому что девальвация рубля сейчас не связана с экономическими показателями. Причина у нее только одна – это бегство капитала. Это не лечится процентной ставкой. Если ее задрать, поднять не на половину процентного пункта, а, например, сразу на пять процентов, это сразу приведет к достаточно серьезному денежно-кредитному сжатию в стране. Тогда мы увидим отскок в динамке курса, но это убьет экономический рост, сразу приведет к спаду», - объяснил Левченко.
Ранее в июне Совет директоров Центробанка РФ принял решение не менять ключевую ставку и сохранить её на уровне 7,5%, передает «Радиоточка НСН».
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