«Не лечится!»: ЦБ повысит ключевую ставку, но не сможет усилить рубль

Центробанк точно поднимет ключевую ставку в пятницу – вероятно, на половину процента, но это не поможет усилить рубль, заявил финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН.

Происходящее ослабление рубля может подорвать экономический рост во второй половине года, снизив потребительский и инвестиционный спрос, считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Сегодня курс евро на Мосбирже обновил максимум за полтора года – 102,6 рубля. При этом заседание ЦБ по ключевой ставке состоится уже 21 июля.