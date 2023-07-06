Депутат Аксаков допустил повышение ставки ЦБ на 2,5%

Центральный банк на заседании 21 июля может поднять ключевую ставку на 2,5%, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентария цитирует «Интерфакс».

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Аксаков полагает, что диапазон повышения ключевой ставки составит 0,5-2,5%. Это «охладит пыл» тех, кто работает на валютном рынке, заявил он.

На падение курса рубля повлияли цены на российскую нефть и расходы на новые регионы, объяснил законодатель.

В ходе торгов на Московской бирже 6 июля курс доллар превысил 93 рубля, евро вырос до 102. Это максимальные значения с марта 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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