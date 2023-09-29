«Не хочет подставляться»: Токаева обвинили в лукавстве из-за слов о санкциях

Некоторые товары по-прежнему завозят в Россию из Казахстана, но грузоперевозчики уже выбирают другие маршруты, заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне заявил, что страна не собирается ослаблять санкции против России, а будет следовать рекомендациям западных стран. По его словам, Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию. Матягин назвал подобные заявления исключительно политическими.