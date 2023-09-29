«Не хочет подставляться»: Токаева обвинили в лукавстве из-за слов о санкциях
Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил НСН, что грузоперевозчики из России уже сами отказываются от Казахстана, но сотрудничество пока остается.
Некоторые товары по-прежнему завозят в Россию из Казахстана, но грузоперевозчики уже выбирают другие маршруты, заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне заявил, что страна не собирается ослаблять санкции против России, а будет следовать рекомендациям западных стран. По его словам, Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию. Матягин назвал подобные заявления исключительно политическими.
«Такие заявления – это политика. Официально Казахстан не может сказать, что через него идет параллельный импорт. Но какая-то работа через Казахстан ведется, в любом случае товары через Казахстан, Киргизию и другие страны завозят в Россию. Токаев не хочет подставляться – это раз, а два – есть давление со стороны США, они начинают предпринимать недружественные шаги. Как только пойдут какие-то проблемы с Казахстана, перевозчики начнут к нам обращаться, пока никаких обращений не было. В целом перевозчики уже и так перестроились», - объяснил он.
При этом, по его словам, перевозчики уже переориентировались, например, на Турцию, которой Европа негласно разрешила помогать России обходить санкции.
«Перевозчики переориентировались на другие страны - Киргизию, Грузию, Турцию, Китай. Турция сегодня выступает такими сухопутными «воротами» и для Европы, которой нужно свою экономику поддерживать. Потому что у нас товарооборот с Европой был очень хороший. Все прекрасно знают, что Турция этим занимается, но на нее никто не давит. Сейчас все потоки товаров из Европы перецепляются на границе, но таких потоков уже очень мало. Это тупиковое направление, потому что проблем очень много. Выбираются другие маршруты», - рассказал собеседник НСН.
Также Матягин добавил, что грузоперевозчики сегодня более остро воспринимают другие проблемы – их больше волнуют нехватка водителей и завышенные цены на топливо.
«У перевозчиков уже сегодня другие проблемы, например, нехватка водителей, потому что приходится ездить дальше и дольше. Это глобальные расстояния, которые требуют и определенного количества топлива. У нас на поездку фактически месяц уходит, если говорить про Китай. Сейчас решается вопрос с ценами на топливо. Это уже до президента дошло. Цены у нас растут каждую неделю. Они нам говорят, что цены формируются на основании рыночной экономики. Но, когда на бирже цена 52 рубля, а на заправке 64, возникает вопрос. Это сговор? Вопрос решается», - заключил он.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщило, что власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил как помощь Москве с обходом международных санкций, передает «Радиоточка НСН».
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