Экономисты: Консервативные расходы властей РФ станут фактором торможения экономики
Расходы России на преодоление последствий пандемии коронавируса в 2020 году отстали от ведущих стран мира. При этом власти не планируют в 2021-2023 годах масштабной поддержки экономического роста. Об этом пишет РБК со ссылкой на экономистов.
Экономисты Альфа-Банка привели собственный прогноз экономического роста в России. В отличие от Минэкономразвития (3,3%), эксперты оценивают его в 2,5%.
Старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова подчеркивает, что сокращение расходов расширенного бюджета может отнять до 1% ВВП от экономического роста в 2021 году. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова говорит о потере ВВП до 2%.
Глава аналитического агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР) Андрей Пискунов утверждает, что запланированные государством расходы федерального бюджета «выглядят чрезвычайно консервативными». По подсчетам НКР, в 2021 году расходы государства сократятся на 2,2 трлн, что эквивалентно 2% потенциального ВВП.
Несмотря на восстановление экономики в 2021 году, доходы государства будут меньше, чем в 2018-2019 годах. Минфин для покрытия дефицита федерального бюджета собирается к 2023 году нарастить государственный долг до 21,4%.
По данным Международного валютного фонда, Россия среди стран G20 занимает третье снизу место по объему антикризисного пакета. В целом меры поддержки экономики составили около 3,5% ВВП. Генеральный директор НКР подчеркивает, что поддержка со стороны государства в основном заключалась в налоговых послаблениях, а расходы на преодоление кризиса были возложены на бизнес.
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