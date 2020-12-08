Экономисты: Консервативные расходы властей РФ станут фактором торможения экономики

Расходы России на преодоление последствий пандемии коронавируса в 2020 году отстали от ведущих стран мира. При этом власти не планируют в 2021-2023 годах масштабной поддержки экономического роста. Об этом пишет РБК со ссылкой на экономистов.

Экономисты Альфа-Банка привели собственный прогноз экономического роста в России. В отличие от Минэкономразвития (3,3%), эксперты оценивают его в 2,5%.

Старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова подчеркивает, что сокращение расходов расширенного бюджета может отнять до 1% ВВП от экономического роста в 2021 году. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова говорит о потере ВВП до 2%.

Глава аналитического агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР) Андрей Пискунов утверждает, что запланированные государством расходы федерального бюджета «выглядят чрезвычайно консервативными». По подсчетам НКР, в 2021 году расходы государства сократятся на 2,2 трлн, что эквивалентно 2% потенциального ВВП.

Несмотря на восстановление экономики в 2021 году, доходы государства будут меньше, чем в 2018-2019 годах. Минфин для покрытия дефицита федерального бюджета собирается к 2023 году нарастить государственный долг до 21,4%.