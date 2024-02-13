Названы цены на ремонт квартир в России в текущем году

Минимальная стоимость ремонта в России в этом году начинается от трёх тысяч рублей за квадратный метр общей площади. Такие цифры назвал основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Если речь идёт о ремонте уровня бизнес-класса, придётся заплатить до 12 тысяч рублей за квадратный метр, рассказал сайту АиФ эксперт. По его словам, есть возможность сэкономить до 20% на материалах, если приобретать их со скидками на распродажах.