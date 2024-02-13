Названы цены на ремонт квартир в России в текущем году
Минимальная стоимость ремонта в России в этом году начинается от трёх тысяч рублей за квадратный метр общей площади. Такие цифры назвал основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.
Если речь идёт о ремонте уровня бизнес-класса, придётся заплатить до 12 тысяч рублей за квадратный метр, рассказал сайту АиФ эксперт. По его словам, есть возможность сэкономить до 20% на материалах, если приобретать их со скидками на распродажах.
На аналогичную скидку, как правило, соглашаются бригады ремонтников, которые закупают всё для работы оптом. Разработка дизайн-проекта жилья составляет 15-20% совокупной стоимости ремонта. Его можно не заказывать при варианте типовых квартир – для них есть готовые решения.
Ещё одна из статей экономии – проведение части работ самостоятельно. В первую очередь, речь идёт о демонтаже старой обстановки, обоев.
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