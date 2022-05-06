Названы товары, которые скоро упадут в цене
Рост цен в России ждать не стоит, поскольку покупательская способность населения падает, при этом некоторые товары могут дешеветь, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана.
По его словам, пиломатериалы после роста цен год назад уже подешевели с января 2022 года примерно на 20 процентов. Как ожидается, в дальнейшем снижение цен либо продолжится, либо они устаканятся на текущих значениях.
Мнение о том, что цены застыли на отметках, достигнутых в период обвала рубля, ошибочно. Прежде всего, речь идёт об автозапчастях, строительной технике и отделочных материалах, ряде лекарств, компьютерных комплектующих и сетевом оборудовании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- В Роспотребнадзоре рассказали, когда растет риск повторно заразиться коронавирусом
- Названы товары, которые скоро упадут в цене
- Псаки ответила, чем будет заниматься после ухода из Белого дома
- Антонов: В НАТО не воспринимают ядерную угрозу всерьез
- Небензя считает, что Запад ведет прокси-войну с Россией
- В ООН заявили о начавшейся операции по эвакуации гражданских с «Азовстали»
- TeamViewer прекращает работу в России и Белоруссии
- Британцы раскритиковали Лондон за военную помощь Украине
- Москва ответит на действия США против российских делегаций в ООН
- Володин: Депутаты захотели участвовать в спецоперации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru