Названы товары, которые скоро упадут в цене

По его словам, пиломатериалы после роста цен год назад уже подешевели с января 2022 года примерно на 20 процентов. Как ожидается, в дальнейшем снижение цен либо продолжится, либо они устаканятся на текущих значениях.

Мнение о том, что цены застыли на отметках, достигнутых в период обвала рубля, ошибочно. Прежде всего, речь идёт об автозапчастях, строительной технике и отделочных материалах, ряде лекарств, компьютерных комплектующих и сетевом оборудовании.

