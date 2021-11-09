Рубль придавил доллар и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро на Московской бирже упали в цене 9 ноября вторник, рубль укрепился на фоне дорожающей нефти. Американская валюта в момент опускалась до 70,74 рубля, в момент написания заметки она отыграла часть потерь и торгуется в районе 70, 92 рубля.

Евро терял 48 копеек и опускался до 81,95 рубля. Сейас европейская валюта торгуется по 82,20 рубля.

Помимо дорожающей нефти на доллар давят прогнозы об ускорении темпов инфляции в США, а также новости о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн.

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Это важная часть экономической программы президента Джо Байдена, она предполагает инвестиции в реконструкцию автодорог, железных дорог, электросетей, а также развитие широкополосного интернета.

В среду 10 ноября будут опубликованы данные министерства труда США об изменении потребительских цен. Эксперты прогнозируют ускорение темпов инфляции за октябрь до 5,8%. То в немалой степени вызвано подорожанием бензина на 6,7%. Ожидается, что Федеральная резервная система примет решение об увеличении процентных ставок до конца 2022 года.

