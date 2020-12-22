Названы самые востребованные товары 2020 года

Гречка, рис, овсяная крупа, бумажные полотенца и туалетная бумага – так выглядит топ-5 наиболее востребованных в 2020 году продуктов и товаров.

В основном люди покупали товары бюджетных марок.

Глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков отметил «Радио1», что при выборе товаров люди ориентировались на большой срок хранения и отсутствие особых условий для него.

Как сообщалось ранее, психиатр, врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг назвал основные страхи уходящего года. Это боязнь заразиться или заболеть, заразить своих близких, которые могут умереть, у молодёжи – страх потерять работу, опасение за будущее, нежелание строить долгосрочные планы.

Пожилые люди ограничения пандемии переносят тяжелее всех, а возможностей получить помощь у них меньше из-за материальных проблем и ограничений на перемещение.

