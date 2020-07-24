Названы самые успешные в пандемию COVID-19 российские миллиардеры

Инвестор Леонид Богуславский возглавил список российских миллиардеров, больше других разбогатевших за время пандемии коронавируса. Об этом пишет журнал Forbes.

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Как отмечается в материале, Богуславскому удалось практически удвоить своё состояние, с $1,5 млрд до $2,8 млрд (+88%). Разбогатеть помогли акции компании DataDog, которые к 20 июля подорожали в три раза.

Второе место заняла семья сенатора Сулеймана Керимова, приумножившая состояние с $10 млрд $18,6 млрд (+86%). В тройке лидеров оказался сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, состояние которого увеличилось на 75% и теперь оценивается в $2,1 млрд.

За ними в списке самых разбогатевших в период пандемии расположились предприниматель Олег Тиньков и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.

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