Названы российские регионы с самым высоким ростом зарплат
Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3 процентов. Такой показатель ожидается и в первой половине 2020 года. Так считают эксперты Финансового университета при российском правительстве, пишет «Российская газета».
Особенный экономический подъем аналитики прогнозируют в 10 российских регионах. Самый высокий экономический подъем прогнозируется в Самарской, Ленинградской и Амурской областях, Чечне, Забайкалье, Приморье, Якутии, Северной Осетии, Севастополе и Крыму, отмечают «Известия».
При этом самые высокие темпы роста реальной заработной платы прогнозируются в Московской и Ленинградской областях, Дагестана, Крыму и Севастополе, а также в Приморском крае.
Ранее эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выяснили, что в 2018 году 18,3% россиян заметили снижение размера своей заработной платы. В эфире НСН экономист Михаил Делягин предложил иное прочтение результатов опроса трудящихся россиян.
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