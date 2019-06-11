Экономика

Названы российские регионы с самым высоким ростом зарплат

11 июня07:33

Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3 процентов. Такой показатель ожидается и в первой половине 2020 года. Так считают эксперты Финансового университета при российском правительстве, пишет «Российская газета».

Особенный экономический подъем аналитики прогнозируют в 10 российских регионах. Самый высокий экономический подъем прогнозируется в Самарской, Ленинградской и Амурской областях, Чечне, Забайкалье, Приморье, Якутии, Северной Осетии, Севастополе и Крыму, отмечают «Известия».

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При этом самые высокие темпы роста реальной заработной платы прогнозируются в Московской и Ленинградской областях, Дагестана, Крыму и Севастополе, а также в Приморском крае.

Ранее эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выяснили, что в 2018 году 18,3% россиян заметили снижение размера своей заработной платы. В эфире НСН экономист Михаил Делягин предложил иное прочтение результатов опроса трудящихся россиян.

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ТЕГИ:Зарплаты