Названы российские регионы с самым высоким ростом зарплат

Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит порядка 3 процентов. Такой показатель ожидается и в первой половине 2020 года. Так считают эксперты Финансового университета при российском правительстве, пишет «Российская газета».

Особенный экономический подъем аналитики прогнозируют в 10 российских регионах. Самый высокий экономический подъем прогнозируется в Самарской, Ленинградской и Амурской областях, Чечне, Забайкалье, Приморье, Якутии, Северной Осетии, Севастополе и Крыму, отмечают «Известия».