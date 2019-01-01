В России изменили порядок выезда детей за границу

С 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Согласно новому порядку, приём и учёт заявлений осуществляют подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД по месту жительства одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей или по месту жительства ребёнка, передаёт RT.