В России изменили порядок выезда детей за границу
С 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Согласно новому порядку, приём и учёт заявлений осуществляют подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД по месту жительства одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей или по месту жительства ребёнка, передаёт RT.
Также заявление о несогласии выезда детей в другие страны может быть подано в посольства или консульства России по месту постоянного проживания заявителя за пределами России. В связи с этим с 12 июня погранслужбы не принимают такие заявления, уточняет Ura.ru.
Ранее НСН сообщала, что 7 июня россиянку Богдану Осипову приговорили к семи годам тюрьмы в США за вывоз собственных детей в Россию и вымогательство. Она покинула США в 2014 году с детьми. В 2017 году она посетила Штаты для урегулирования споров с супругом и была задержана полицией.
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