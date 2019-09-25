Названы регионы РФ с самыми большими пенсиями

Составлен список регионов России с самыми высокими пенсиями. По данным Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, рейтинг возглавил Чукотский автономный округ, где средняя пенсия составляет 24,3 тыс. рублей, пишут «Известия». Отмечается, что пенсионные выплаты в северных регионах нашей страны традиционно высокие из-за повышающих коэффициентов.

На втором месте списка находится Магаданская область (21,6 тыс. рублей), на третьем — Камчатка (21,2 тыс.), передает Ura.ru.

В конце списка находятся Дагестан (10,9 тыс.), Кабардино-Балкария (11 тыс.), Карачаево-Черкесия (11,9 тыс.).

По сравнению в аналогичным периодом 2018 года список лидеров и аутсайдеров не изменился.

Ранее глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил в эфире НСН, что для накопительных пенсий не должно быть никаких ограничений.



