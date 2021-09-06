Названы предвестники скорого экономического кризиса
В ближайшее время не исключено появление признаков экономического кризиса, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диану Степанову.
Речь идет о снижении частного спроса при сохранении инфляционного давления и жесткой денежно-кредитной политики центральных банков стран. По ее словам, мир столкнется с затяжной стагфляцией, которая продлится несколько лет, или даже разрушением привычных форматов финансового сектора экономики.
Не исключен и обвал фондовых рынков из-за формирующихся там пузырей. Как отмечает Степанова, капитализация ряда компаний не соответствует их реальной стоимости.
Ранее Центробанк РФ опубликовал три сценария, в которых описал возможные варианты развития экономической ситуации с меньшей вероятностью, это «усиление пандемии», «глобальная инфляция» и «финансовый кризис».
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