Названы крупнейшие плательщики дивидендов в бюджет России
В прошлом году 143 компании в России с государственным участием перевели в федеральный бюджет около 753 миллиарда рублей дивидендов по своим акциям, сообщает РБК.
Счетная палата назвала крупнейших плательщиков, на долю которых пришлось 88 процентов общей суммы. Это «Газпром» (463,6 млрд рублей), «Роснефтегаз» (142,8 млрд рублей) и «Транснефть» (59,8 млрд рублей). Далее идут «РусГидро» (14,4 млрд рублей) и «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» (12 млрд рублей).
Как ожидается, в 2023 году в бюджет РФ поступят 444 млрд рублей дивидендов госкомпаний.
Как сообщалось ранее, фонды российских акций принесли пайщикам наибольшую доходность в апреле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru