Названы крупнейшие плательщики дивидендов в бюджет России

В прошлом году 143 компании в России с государственным участием перевели в федеральный бюджет около 753 миллиарда рублей дивидендов по своим акциям, сообщает РБК.

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Счетная палата назвала крупнейших плательщиков, на долю которых пришлось 88 процентов общей суммы. Это «Газпром» (463,6 млрд рублей), «Роснефтегаз» (142,8 млрд рублей) и «Транснефть» (59,8 млрд рублей). Далее идут «РусГидро» (14,4 млрд рублей) и «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» (12 млрд рублей).

Как ожидается, в 2023 году в бюджет РФ поступят 444 млрд рублей дивидендов госкомпаний.

Как сообщалось ранее, фонды российских акций принесли пайщикам наибольшую доходность в апреле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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