Эксперт рассказал, из-за чего упадет рубль

При этом, по его словам, есть ряд фундаментальных факторов ослабления рубля. Один из них — падение цен на нефть, которое вызовет снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, у которых упадет выручка. Кроме того, ожидается начало покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, возможное восстановление импорта, что поспособствует росту спроса на валюту.

Эксперт отмечает, что при реализации данных факторов уже к декабрю курс доллара может торговаться в диапазоне 70-75 рублей.

Ранее эксперт Евгений Миронюк заявил, что в случае значительного увеличения объема выкупа валюты со стороны российских властей по новому бюджетному правилу существует вероятность, что к концу 2022 года доллар будет стоить 80 рублей.

