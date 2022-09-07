Эксперт рассказал, из-за чего упадет рубль

Российская национальная валюта в настоящее время выглядит крепкой, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика Богдана Зварича.

Россиянам предсказали доллар по 80 рублей к ноябрю

При этом, по его словам, есть ряд фундаментальных факторов ослабления рубля. Один из них — падение цен на нефть, которое вызовет снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, у которых упадет выручка. Кроме того, ожидается начало покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, возможное восстановление импорта, что поспособствует росту спроса на валюту.

Эксперт отмечает, что при реализации данных факторов уже к декабрю курс доллара может торговаться в диапазоне 70-75 рублей.

Ранее эксперт Евгений Миронюк заявил, что в случае значительного увеличения объема выкупа валюты со стороны российских властей по новому бюджетному правилу существует вероятность, что к концу 2022 года доллар будет стоить 80 рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВалютаРубль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры