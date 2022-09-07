Эксперт рассказал, из-за чего упадет рубль
Российская национальная валюта в настоящее время выглядит крепкой, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика Богдана Зварича.
При этом, по его словам, есть ряд фундаментальных факторов ослабления рубля. Один из них — падение цен на нефть, которое вызовет снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, у которых упадет выручка. Кроме того, ожидается начало покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, возможное восстановление импорта, что поспособствует росту спроса на валюту.
Эксперт отмечает, что при реализации данных факторов уже к декабрю курс доллара может торговаться в диапазоне 70-75 рублей.
Ранее эксперт Евгений Миронюк заявил, что в случае значительного увеличения объема выкупа валюты со стороны российских властей по новому бюджетному правилу существует вероятность, что к концу 2022 года доллар будет стоить 80 рублей.
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