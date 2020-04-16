Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов РФ. Его возглавил основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин – его состояние оценивается в $19,7 млрд. В предыдущем рейтинге он располагался на шестой позиции.
Вторую строчку за собой сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с $18,1 млрд. Замыкает тройку лидеров основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в $17,1 млрд. В топ-5 также вошли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его семья, а также президент «Лукойла» Вагит Алекперов.
Forbes подчеркивает, что совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов за год сократилось на $40 млрд - до $456 млрд. "Входной билет" для появления в рейтинге также подешевел до $400 млн с прошлогодних $500 млн.
7 апреля стало известно, что основатель компании Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком на планете по версии журнала Forbes. Он единственный в списке, чье состояние превышает 100 млрд долларов.
По состоянию на апрель 2020 года активы Безоса оценивались в 113 миллиардов долларов. На втором месте основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. В середине марта он вышел из совета директоров компании. Однако его состояние оценили в 98 млрд долларов.
На третьей строчке самый богатый человек в Европе - глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно .
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