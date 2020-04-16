Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов РФ. Его возглавил основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин – его состояние оценивается в $19,7 млрд. В предыдущем рейтинге он располагался на шестой позиции.

Вторую строчку за собой сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с $18,1 млрд. Замыкает тройку лидеров основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в $17,1 млрд. В топ-5 также вошли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его семья, а также президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Forbes подчеркивает, что совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов за год сократилось на $40 млрд - до $456 млрд. "Входной билет" для появления в рейтинге также подешевел до $400 млн с прошлогодних $500 млн.