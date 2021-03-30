Названо число россиян, признанных банкротами по упрощенной процедуре

Менее 300 россиян были признаны банкротами по новой процедуре. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Новый порядок, согласно которому банкротство физлица может быть проведено без суда, начал действовать в сентябре прошлого года. Гражданину необходимо доказать, что он задолжал не более 500 тысяч рублей и при этом не имеет финансовых возможностей для погашения долга. Заявление о банкротстве подается во многофункциональный центр (МФЦ).

Согласно законодательству, новая процедура должна занимать полгода, таким образом, в марте истек предусмотренный срок для первых заявителей. По состоянию на 29 марта, банкротами по упрощенной схеме признали 283 россиян, или 14,5% от подавших заявки.

Всего в сентябре 2020 года МФЦ получили 1,9 тысячи обращений о банкротстве по новой процедуре, однако рассмотрены были менее 400 из них.

По мнению экспертов, малое количество удовлетворенных заявок о банкротстве связано с действиями банков, пытающихся взыскать задолженности через суд. Также некоторые потенциальные банкроты не соответствуют требованиям упрощенной процедуры или же не рассматривают ее, надеясь самостоятельно справиться с возникшими сложностями.

