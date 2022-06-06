Названа точка отсчета для нового отката рубля
Ослабления рубля можно ожидать в начале второго квартала 2022 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Артема Тузова.
По его словам, это связано с наращиванием антироссийских санкций со стороны Запада. Ситуация с ограничениями приводит к постепенному ослаблению российской национальной валюты.
Тузов отмечает, что сдерживать рост курса доллара до 70-75 рублей нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта.
Как сообщалось ранее, рубль ослабнет в течение ближайших месяцев в том числе из-за постепенного смягчения ограничений оборота валюты.
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