Экономист рассказала об угрозе, которое несет укрепление доллара
Стало известно, чем может обернуться чрезмерное укрепление доллара, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диану Степанову.
Она напомнила, что в апреле произошло укрепление американской национальной валюты по отношению к юаню и другим валютам. Это случилось из-за подъема процентной ставки Федрезерва США.
Как считает эксперт, укрепление доллара приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков. Это грозит рецессией мировой экономики и краху долговой политики.
Покупать валюту в нынешних условиях не следует, лучше всего положить рубли на вклад, а также инвестировать в акции крупных российских компаний, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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