Названа средняя стоимость проезда по автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ

Ранее стало известно, что в Благовещенске открылся новый мост через Амур, пишет РИА ФАН. Сооружение — первый автомобильный мост, связывающий Россию и Китай.

«Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста», — цитирует губернатора РИА Новости.

Орлов подчеркнул, что мост был построен «не для того, чтобы зарабатывать деньги», а для создания инфраструктуры для развития бизнеса, пишет «Свободная пресса».

