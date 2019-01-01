Экс-министр: Золото в России обеспечивает интересы госкорпораций

Россия в первом квартале 2019 года опередила другие страны по объемам закупок золота. Об этом со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC) сообщает агентство Bloomberg.

Общий объем золотого резерва страны превышает 2168 тонн.

Основной причиной повышения спроса на золото Bloomberg называет желание стран уменьшить зависимость от доллара, в случае России – также снизить влияние санкций.

Экс-министр экономики РФ Евгений Ясин в эфире НСН подтвердил мнение аналитиков издания.

«По-моему, влияние доллара на российскую экономику давно уже не грозит. Просто наши лидеры стараются закупать золовалютные ресурсы, которые делают безопасным нашу экономику, основанную на экспорте природных ресурсов. Таким образом, обеспечивается снижение влияния США и Европы на российскую экономику, и мы можем чувствовать себя более-менее свободными от влияния доллара или евро», - отметил экономист.