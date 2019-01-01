Экс-министр: Золото в России обеспечивает интересы госкорпораций
Бывший министр экономики РФ рассказал НСН, почему в россияне не ощущают экономическую стабильность.
Россия в первом квартале 2019 года опередила другие страны по объемам закупок золота. Об этом со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC) сообщает агентство Bloomberg.
Общий объем золотого резерва страны превышает 2168 тонн.
Основной причиной повышения спроса на золото Bloomberg называет желание стран уменьшить зависимость от доллара, в случае России – также снизить влияние санкций.
Экс-министр экономики РФ Евгений Ясин в эфире НСН подтвердил мнение аналитиков издания.
«По-моему, влияние доллара на российскую экономику давно уже не грозит. Просто наши лидеры стараются закупать золовалютные ресурсы, которые делают безопасным нашу экономику, основанную на экспорте природных ресурсов. Таким образом, обеспечивается снижение влияния США и Европы на российскую экономику, и мы можем чувствовать себя более-менее свободными от влияния доллара или евро», - отметил экономист.
Экс-министр объяснил, почему граждане России при успешной политике ЦБ РФ по закупке золота не ощущают стабильности в экономике.
«Эта политика основана на том, чтобы обслуживать интересы госкорпораций, делать деньги в госбизнесе, основанном на эксплуатации природных ресурсов. Например, во главе государственной компании, которая занимается нефтью, стоит Игорь Сечин. А кто возглавляет такую же крупную компанию по технологическим разработкам? Вы можете сказать? Я не могу. По-моему, люди, которые занимаются нашими ресурсами, распределяют их не лучшим образом», - заявил эксперт.
«Делать ставку в экономике России на природные богатства России – это, конечно, выход, но не долгосрочный»
Евгений Ясин назвал государственную политику наращивая госзапасов золота заблуждением, основанным на удовлетворении от реализации биоресурсов России.
«Делать ставку в экономике России на природные богатства России – это, конечно, выход, но не долгосрочный. Это заблуждение, что золото может обеспечить полную экономическую стабильность. Мы должны принять во внимание, что будущее великой страны зависит от необходимости опираться на свой человеческий, интеллектуальный и технологический потенциал», - отметил бывший министр экономики РФ.
Ранее Евгений Ясин в беседе с НСН проанализировал структуру международных резервов РФ и разъяснил политику Центробанка по снижению в них доли доллара.
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