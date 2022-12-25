Названа главная цель обвала рубля в декабре
Главная цель ослабления рубля – сократить бюджетный дефицит, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика Владислава Антонова.
По его словам, этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращен. Сегодня на национальную валюту давят сразу несколько факторов – новые санкции, потолок цен на нефть и газ, рост бюджетного дефицита, отток капитала и падение цен на нефть на мировом рынке.
В этой ситуации ослабление рубля необходимо для сокращения бюджетного дефицита. «Если оценить дефицит примерно в два триллиона рублей, то для закрытия дыры курсу доллара нужно еще подняться до 75 рублей», — отметил эксперт.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов объяснил нынешнюю тенденцию к ослаблению национальной валюты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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