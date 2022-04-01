Назван предел, до которого может укрепиться рубль

При этом он напомнил, что слишком дешевый рубль не выгоден для бюджета России. Поэтому курс российской национальной валюты будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней отечественной экономики и желаемой инфляции.

Как сообщила директор по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд, Банк России и правительство РФ «искусственно накачивают» рубль.

