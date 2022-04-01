Назван предел, до которого может укрепиться рубль
Продолжающееся укрепление рубля далеко не предел — процесс в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней, может продолжиться, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Алексея Антонова.
При этом он напомнил, что слишком дешевый рубль не выгоден для бюджета России. Поэтому курс российской национальной валюты будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней отечественной экономики и желаемой инфляции.
Как сообщила директор по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд, Банк России и правительство РФ «искусственно накачивают» рубль.
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