Назван единственный способ снижения цен на газ в Европе

При этом Пикин отметил, что именно с запуском «Северного потока – 2» связано нестабильное «поведение» газа на фондовом рынке. При этом единственным механизмом, который мог бы сбалансировать текущую стоимость «голубого топлива», является запуск СП-2.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредили европейцев о последствиях рекордно высоких цен на газ.

