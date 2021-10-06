Назван единственный способ снижения цен на газ в Европе

Запуск газопровода «Северный поток – 2» - единственный способ снизить цены на газ в Европе. Такое мнение в интервью изданию Lenta.ru высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, в нынешнем газовом кризисе виновата Европа.

«Политика европейских стран привела к нынешней ситуации с ценами на газ, ее решение зависит от скорости принятия решений Евросоюза», - отметил эксперт по энергетике.

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При этом Пикин отметил, что именно с запуском «Северного потока – 2» связано нестабильное «поведение» газа на фондовом рынке. При этом единственным механизмом, который мог бы сбалансировать текущую стоимость «голубого топлива», является запуск СП-2.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредили европейцев о последствиях рекордно высоких цен на газ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазСеверный Поток-2
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