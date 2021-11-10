Назло Москве и ради Киева: в Германии допустили заморозку «Северного потока-2»

Новые власти Германии могут заморозить газопровод «Северный поток-2» «назло» России, считает обозреватель Штефан Корнелиус. Об этом он пишет в своей статье для Süddeutsche Zeitung.

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По мнению журналиста, Берлин попал в энергетическую зависимость от Москвы, и это «самая большая внешнеполитическая проблема» ФРГ. В то же время обозреватель признает, что Германия и Россия нуждаются друг в друге как покупатель и поставщик, но это верно лишь отчасти, отмечает Ura.ru.

«Россия готова платить наиболее высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие свои интересы. Политики в Берлине это понимают, поэтому новые власти могут пойти на заморозку проекта назло Москве, ради Киева и ради самой Германии», — цитирует Корнелиуса «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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