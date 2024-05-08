Нацпроект «Производительность труда» становится важным фактором экономического роста

Благодаря национальному проекту «Производительность труда», который становится ключевым инструментом экономического роста, удается повышать эффективность бизнес-процессов и обеспечивать фундамент для будущей автоматизации, роботизации и цифровизации предприятий, рассказал заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По словам исполняющего обязанности первого заместителя Председателя Правительства России Андрея Белоусова, уровень производительности в Москве два раза превышает средние показатели по России.

«Если остальные регионы хотя бы вполовину приблизятся к 2030 году к тому уровню производительности труда, которого столица достигла сегодня, то мы задачу производительности труда решим в целом по стране. Поэтому основная задача сейчас – максимально тиражировать опыт Москвы в том виде, в котором другие регионы смогут его воспринять», - отметил Белоусов.

Багреева отметила, что Москва формирует одну пятую экономику всей страны. Экономика столицы отличается интенсивным ростом высокотехнологичных отраслей, низким уровнем безработицы, а также высокой долей квалифицированных кадров. На сегодняшний день участниками нацпроекта «Производительность труда» являются более 300 столичных компаний, порядка 200 из которых представляют обрабатывающие производства. Нацпроект помогает производственным компаниям увеличить производительность труда в среднем на 40%.

К 2030 году планируется увеличить долю промышленных компаний, участвующих в нацпроекте, и охватить порядка 80% крупных и средних столичных предприятий. Также планируется вовлекать в нацпроект компании из других отраслей, например, туризма, транспорта и других. Багреева отметила, что в будущем планируется тиражировать практики Москвы в других регионах. По ее словам, уже сейчас компании, получающие поддержку в рамках реализации нацпроекта в Москве, внедряют полученный опыт на своих же предприятиях в других регионах.

