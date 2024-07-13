Национализированный у ГК «Ариант» завод рома и виски приостановит деятельность
Завод по производству рома и виски «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ), который был национализирован у ГК «Ариант» в апреле 2024 года, приостановит производство. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что организация не получила необходимого финансирования из-за действия обеспечительных мер, которые наложил арбитражный суд Челябинской области в рамках национализации активов компании. В связи с этим производитель не смог воспользоваться кредитом.
При это сообщается, что деятельность предприятия будет прекращена лишь на некоторое время. Так, производство планируют возобновить уже в октябре 2024 года.
ЦПИ производит ром Mama Jama и Torcedor, виски James Barly и Carte Blanche, игристые напитки Piccole Bolle и Villa Blanca, а также другие виды алкоголя. В год производственный объем организации составляет до 60 млн бутылок.
Ранее RT сообщил, что Латвия возглавила список крупнейших экспортеров виски в Россию.
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