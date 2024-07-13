Национализированный у ГК «Ариант» завод рома и виски приостановит деятельность

Завод по производству рома и виски «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ), который был национализирован у ГК «Ариант» в апреле 2024 года, приостановит производство. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что организация не получила необходимого финансирования из-за действия обеспечительных мер, которые наложил арбитражный суд Челябинской области в рамках национализации активов компании. В связи с этим производитель не смог воспользоваться кредитом.

При это сообщается, что деятельность предприятия будет прекращена лишь на некоторое время. Так, производство планируют возобновить уже в октябре 2024 года.