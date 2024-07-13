Национализированный у ГК «Ариант» завод рома и виски приостановит деятельность

Завод по производству рома и виски «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ), который был национализирован у ГК «Ариант» в апреле 2024 года, приостановит производство. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что организация не получила необходимого финансирования из-за действия обеспечительных мер, которые наложил арбитражный суд Челябинской области в рамках национализации активов компании. В связи с этим производитель не смог воспользоваться кредитом.

При это сообщается, что деятельность предприятия будет прекращена лишь на некоторое время. Так, производство планируют возобновить уже в октябре 2024 года.

Путин подписал закон о ежегодной индексации акцизов на алкоголь и табак

ЦПИ производит ром Mama Jama и Torcedor, виски James Barly и Carte Blanche, игристые напитки Piccole Bolle и Villa Blanca, а также другие виды алкоголя. В год производственный объем организации составляет до 60 млн бутылок.

Ранее RT сообщил, что Латвия возглавила список крупнейших экспортеров виски в Россию.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаводПроизводствоАлкоголь

Горячие новости

Все новости

партнеры