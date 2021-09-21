Нацбезопасность обойдётся России почти в 9 триллионов рублей
Около 9 триллионов рублей планируется выделить на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в России, сообщает РИА Новости.
Согласно проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, в 2022 году на эти цели предусмотрено 2,81 триллиона рублей, в 2023 году - 2,91 триллиона рублей, в 2024 году - 3,02 триллиона.
В пояснительной записке к проекту бюджета уточняется, что доля расходов на нацбезопасность по отношению к объёму ВВП составит 2,1% в 2022 и в 2023 годах, а также 2,0% в 2024 году.
Ранее правительство России утвердило проект федерального бюджета на 2022-2024 годы, документ будет внесён в Госдуму в составе бюджетного пакета до 1 октября.
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