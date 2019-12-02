Нацбанк Таджикистана опроверг запрет денежных переводов из РФ
В Душанбе опровергли сообщения СМИ о том, что с начала декабря будет прекращен перевод денежных средств из России в Таджикистан в связи с запуском в республике Национального процессингового центра.
Как заявили «Интерфаксу» в отделе прессы Нацбанка Таджикистана (НБТ), уже осуществляются переводы по системе Unistream, заключен договор с Western Union, в ближайшее время начнет работу система Contact.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что с 3 декабря могут остановиться денежные переводы из России в Таджикистан, так как все расчеты и процессинг должны осуществляться через НБТ.
По данным Ura.ru, Таджикистан занимает второе место по объему денежных переводов из России, на первом месте – Узбекистан.
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