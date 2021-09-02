Наталья Сергунина: В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса

На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запустили специальный проект «Социальное предпринимательство: особое внимание города». Как рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, здесь можно узнать о городских мерах поддержки и онлайн-сервисах, упрощающих ведение собственного дела. Там же даны подробные инструкции, как получить статус социального предприятия.

Социальное предпринимательство — это бизнес, который направлен на решение социальных задач и поддержку разных групп населения. Например, это компании, которые разрабатывают программы реабилитации для людей с особенностями здоровья, оказывают психолого-педагогическую помощь, содействуют в трудоустройстве социально незащищенных категорий граждан.

«В Москве действует ряд мер поддержки социально ориентированного бизнеса. В спецпроекте на портале mbm.mos.ru собрана вся необходимая информация о них и о том, как получить статус социального предприятия», — отметила Наталья Сергунина.

Для того чтобы ознакомиться с новым онлайн-проектом, следует открыть главную страницу портала mbm.mos.ru и нажать на кнопку «Меню» в верхнем левом углу. На экране отобразится перечень разделов, один из них — «Спецпроекты». В нем нужно кликнуть на пункт «Социальное предпринимательство».

Проект состоит из пяти тематических блоков. В первом указаны все категории организаций, которые могут получить статус социального предприятия.

Во втором блоке подробно рассказывается о процедуре получения этого статуса. К примеру, для начала бизнесменам нужно собрать все необходимые документы и заполнить заявку. В спецпроекте есть подробные инструкции для каждой категории, а также инструкция по правильному заполнению заявки.

Если же все равно остаются вопросы, то можно получить консультацию по телефону: +7 (495) 225-14-14 или с помощью формы на сайте.

Заявку на включение в реестр социальных предприятий города Москвы необходимо подать в Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы. Сделать это можно онлайн или лично. Так, в электронном виде документы принимают на портале Московского инновационного кластера и по почте: social@mbm.ru. Важно помнить, что для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Инструкция о том, как ее получить, опубликована на mbm.mos.ru.

