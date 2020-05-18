Наталья Сергунина рассказала о поддержке для резидентов технопарков
Резиденты технопарков российской столицы продолжают подавать заявки на получение субсидий из городского бюджета, информирует официальный сайт мэра Москвы. Такая поддержка может стать особенно востребованной для высокотехнологичных проектов в нынешних условиях пандемии коронавируса.
Как уточнила заместитель мэра Наталья Сергунина, приём заявок на эти субсидии продолжится до 1 июня. Всего городскими властями утверждено 13 видов такой помощи для малого и среднего бизнеса. Например, резиденты технопарков получили возможность компенсировать расходы на приобретение оборудования, инжиниринг и выполнение комплексных инновационных проектов, поддержку деятельности. Максимальная сумма субсидии составляет 10 миллионов рублей.
По данным главы московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсиан, совсем недавно были одобрены две заявки от таких резидентов на общую сумму около 5 миллионов рублей. Сейчас обрабатываются 6 пакетов документов на получение государственной поддержки. Готовятся обратиться за помощью ещё несколько резидентов технопарка «Строгино».
Подавать заявку на получение городских субсидий компании мегаполиса могут уже с 12 мая в онлайн-режиме, уточняет «Москва 24». Для этого создан специальный раздел на портале mos.ru.
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