Сергунина рассказала о поддержке в продвижении московских компаний экспортеров

Созданный столичным правительством Московский экспортный центр запускает новый коммуникационный проект на платформе «Сделано в России», который призван помочь в продвижении городским компаниям-экспортёрам и привлечении целевой аудитории. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, для компаний разработают единый фирменный стиль, который будет использоваться для бизнес-миссий и презентаций. Организации включат в специальные электронные и бумажные каталоги на девяти языках – английском, испанском, итальянском, французском, немецком, китайском, польском, португальском и датском. Электронные проифили компаний в каталоге «Сделано в России» оптимизируют для достижения высоких позиций в интернет-поисковиках.

Как рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, Московский экспортный центр компенсирует расходы на участие в программе для 100 компаний. Подать заявку до 31 марта смогут компании, зарегистрированные в Москве не менее шести месяцев, без задолженностей свыше 100 тысяч рублей. Дополнительными критериями будут активная экспортная деятельность, опыт участия в международных мероприятиях, наличие бренда, логотипа и фирменного стиля. Участников программы определит экспертная комиссия.

