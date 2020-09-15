Наталья Сергунина подвела итоги молодежного образовательного проекта «Бизнес-уик-энд»

В заключительном этапе программы «Бизнес-уик-энд» - онлайн-курсе «Акселератор» - участвовали 120 проектных команд по два-три человека, и 108 из них блестяще закончили обучение, показав рекордный результат. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Их суммарный объем продаж за время акселерации превысил 12 миллионов рублей», - отметила она.

«Бизнес-уик-энд» - бесплатный проект для старшеклассников и студентов в возрасте до 27 лет по обучению основам ведения бизнеса. Чтобы попасть на «Акселератор», его участники должны успешно пройти вводные ознакомительные тренинги, занятия по выбору ниши и преакселератор. К финалу начинающие предприниматели подошли с готовыми бизнес-проектами и официальной регистрацией в качестве предпринимателей.

Участники «Бизнес-уик-энда» занимались проектами в области 3D-моделирования, IT, сельского хозяйства, производства и продажи светильников, очистителей воздуха, сумок, украшений, а также в сфере психологии, юридических, маркетинговых и других услуг. К примеру, одна из участниц программы создала обучающие курсы по психологии и стилю, а другой начинающий предприниматель запустил проект по обслуживанию умной техники.

