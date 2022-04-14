Мировой энергетический совет отменил конгресс в Санкт-Петербурге

Мировой энергетический конгресс, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мировой энергетический совет.

Ялтинский экономический форум перенесен на конец 2022 года

«Мы можем подтвердить, что конгресс в Санкт-Петербурге отменен. В этом году Мировой энергетический конгресс не состоится», — подчеркнули в организации.

Планировалось, что конгресс в Петербурге проведут в октябре 2022 года.

Ранее стало известно, что Ялтинский международный экономический форум, запланированный на 20-22 апреля, перенесут на IV квартал текущего года, пишет RT.

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Фото: instagram.com/spbgov
ТЕГИ:ЭнергетикаСанкт-Петербург
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