Мировой энергетический совет отменил конгресс в Санкт-Петербурге
Мировой энергетический конгресс, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мировой энергетический совет.
«Мы можем подтвердить, что конгресс в Санкт-Петербурге отменен. В этом году Мировой энергетический конгресс не состоится», — подчеркнули в организации.
Планировалось, что конгресс в Петербурге проведут в октябре 2022 года.
Ранее стало известно, что Ялтинский международный экономический форум, запланированный на 20-22 апреля, перенесут на IV квартал текущего года, пишет RT.
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