«Народный банк» лишился лицензии
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у АО «Народный банк», сообщается в пресс-релизе регулятора. Причиной послужили нарушения норм «антиотмывочного» законодательства.
«Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов», - говорится в сообщении.
Кроме того, организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, уточнили в ЦБ. Проводившиеся через банк операции с платежными агентами-нерезидентами регулятор посчитал непрозрачными. При этом отмечается, что предоставляемые банком гарантии в несколько раз превышали объём собственных средств.
«Народный банк» был учреждён в Черкесске в 1992 году под названием «Лакма», нынешнее название получил в 2010 году. В 2019 году головной офис банка переехал из Черкесска в Москву. Является участником системы страхования вкладов.
По состоянию на июнь 2020 года занимал 285-е место в рейтинге портала «Банки.ру» по финансовым показателям.
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