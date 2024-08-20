Народный банк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,35%

Народный банк Китая сохранил на уровне 3,35% годовых базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на год. Об этом пишет «Интерфакс».

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Кроме того, регулятор оставил ставку по пятилетним кредитам на уровне 3,85%. Оба показателя сохранились на рекордных минимумах.

Последний раз Народный банк менял процентные ставки в июле, неожиданно снизив их на 10 базисных пунктов.

Между тем Банк России увеличил ключевую ставку до 18% годовых, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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