Народный банк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,35%
20 августа 202410:24
Народный банк Китая сохранил на уровне 3,35% годовых базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на год. Об этом пишет «Интерфакс».
Кроме того, регулятор оставил ставку по пятилетним кредитам на уровне 3,85%. Оба показателя сохранились на рекордных минимумах.
Последний раз Народный банк менял процентные ставки в июле, неожиданно снизив их на 10 базисных пунктов.
Между тем Банк России увеличил ключевую ставку до 18% годовых, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru