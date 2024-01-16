НАПИ: Автомобили с пробегом подорожали на 21% в 2023 году

Автомобили с пробегом (до трех лет) подорожали на 21% в 2023 году, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

А средние цены на автомобили возрастом от 7 до 10 лет увеличились на 34%. При этом за год средняя цена нового автомобиля поднялась на 17,3% и составила 3,7 млн рублей.