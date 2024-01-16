НАПИ: Автомобили с пробегом подорожали на 21% в 2023 году

Автомобили с пробегом (до трех лет) подорожали на 21% в 2023 году, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

А средние цены на автомобили возрастом от 7 до 10 лет увеличились на 34%. При этом за год средняя цена нового автомобиля поднялась на 17,3% и составила 3,7 млн рублей.

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В 2023 году на российском авторынке официально появилось 19 новых китайских марок, пишет РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). На данный момент в России официально представлено 29 китайский брендов. Китайские автомобильные бренды начнут покидать российский рынок, так как потребители не готовы разбираться в многообразии и делают выбор в пользу боле бюджетных моделей, заявил автоэксперт Андрей Ломанов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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