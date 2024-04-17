Налоговые льготы на имущество получили 13 спортивных объектов в 2024 году
В Реестр объектов спорта для целей предоставления льготы по налогу на имущество организаций включили 13 спортивных объектов в 2024 году, теперь эта льгота доступна собственникам 33 спортивных объектов Москвы. Об этом заявила министр столичного правительства, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
Внесение объекта в данный реестр позволяет десятикратно уменьшить налог на имущество.
По ее словам, льготу ввели в 2022 году, чтобы поддержать крупные спортивные объекты. В этом году его пополнили ряд спорткомплексов для подготовки профессиональных спортсменов, а суммарная ежегодная экономия на налоге на имущество собственников составит свыше миллиарда рублей.
Для внесения в реестр площадь объекта должна составлять не менее 8000 квадратных метров, также он должен числиться во Всероссийском реестре объектов спорта. Чтобы получить льготу, собственник должен отправить заявление в столичный Департамент экономической политики и развития. Объект внесут в реестр после подтверждения того, что объект соответствует всем критериям. Льгота будет действовать с момента соблюдения всех критериев, но не ранее, чем с 1 января 2022 года, уточнила Багреева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru