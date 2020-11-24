Налоговики и силовики создали крупнейшую в России ОПГ
Следственный комитет завел дело в отношении бывших и действующих сотрудников ФНС Самарской области, а также силовиков, которые занимались в Тольятти налоговыми махинациями.
За услугами по оформлению «бумажного НДС» к ней обращались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных городов России, пишет РБК.
Фигуранты дела создали ОПГ, которая создали одну из крупнейших в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Сейчас проходят обыски, казне нанесен ущерб в несколько миллиардов рублей. Предполагается, что налоговыми махинациями занимались 25 человек.
Между тем, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год, сообщает РЕН ТВ.
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