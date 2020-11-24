Налоговики и силовики создали крупнейшую в России ОПГ

Следственный комитет завел дело в отношении бывших и действующих сотрудников ФНС Самарской области, а также силовиков, которые занимались в Тольятти налоговыми махинациями.

За услугами по оформлению «бумажного НДС» к ней обращались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных городов России, пишет РБК.