«Многим нечем платить». Российский бизнес предложили спасти налоговой амнистией
Советник бизнес-омбудсмена Бориса Титова в эфире НСН призвал власти продолжить поддержку предпринимателей после пандемии и перечислил меры, которые спасут компании от закрытия.
Каждая десятая компания (9,7%) в России готовится к закрытию, свидетельствуют данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Оборот продолжает снижаться у трети (33,1%) опрошенных предпринимателей. У 27,1% он сохраняется на уровне прошлого года. Еще 19,1% респондентов сообщили о постепенном восстановлении после ограничений из-за пандемии коронавируса.
Среди основных проблем бизнеса называются слабый спрос (59,8%) и невозможность заплатить налог на имущество или оплачивать аренду (27,3%). Еще 25,3% предпринимателей признались в нехватке средств на зарплаты и выплату страховых взносов.
Советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко в эфире НСН рассказал, как можно спасти компании от закрытия.
«В кризис в любом случае закрывается какое-то количество компаний. Предотвратить это только мерами поддержи невозможно. Поменялся спрос, в целом тенденции на рынке. Какие-то компании будут объективно уходить из одной сферы, чтобы открыться в другой. Но при этом большое количество компаний могли бы работать и дальше, если бы получили небольшую поддержку, пока не восстановился спрос. Наш опрос показывает, что еще 53% предпринимателей отмечают, что в их регионе действуют ограничения на ведение бизнеса. Это не связано напрямую с закрытием. Но это ограничения на количество людей в зале общепита, кинотеатре, концертном зале, ограничения в туризме. И таким компаниям, чтобы они не закрывались, нужны дополнительные меры поддержки», - сказал Свириденко.
Он напомнил, что сейчас заканчиваются отсрочки по налогам, и предпринимателям нужно гасить задолженность.
«Это серьезные деньги, многим платить сейчас нечем. Мы бы рассмотрели проведение налоговой амнистии. Например, для субъектов малого и среднего бизнеса, которые столкнулись с падением выручки более 30% в 2020 году. Для остальных компаний тоже рассмотреть такую возможность, если выручка упала больше 50%. Всех волнует кадастровая стоимость. Однозначно, нужен мораторий, потому что, несмотря на пандемию, многие регионы провели в 2020 году переоценку кадастровой стоимости. Увеличение кадастровой стоимости увеличивает налоговую базу. Мы бы предлагали оставить во всех регионах кадастровую стоимость на уровне 2019 года. Плюс меры по продлению договоров аренды муниципального и государственного имущества. Сейчас можно до 1 марта обратиться за таким продлением. Мы считаем, что нужно до конца года продлить. Также рассрочки по выкупу муниципального имущества, которое малый бизнес по льготной процедуре выкупает у города и государства. Была отсрочка, но она заканчивается, и надо платить. Мы считаем, что отсрочку нужно продлить на год и срок уплаты продлить на период отсрочки», - перечислил собеседник НСН.
По его словам, пакет мер поддержки, который был принят правительством в 2020 году, помог сохранению бизнеса.
«Государство стало поворачиваться лицом к бизнесу на фоне пандемии. Хотелось бы, чтобы такой подход сохранился после пандемии. И у нас уровень ограничений был несопоставимо мягче, чем в Европе и США», - напомнил эксперт.
Ранее правительство подготовило новый пакет поддержки бизнеса, который состоит из пяти видов мероприятий. В основном они направлены на сохранение занятости, а также на поддержку среднего и малого бизнеса.
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