«Многим нечем платить». Российский бизнес предложили спасти налоговой амнистией

Каждая десятая компания (9,7%) в России готовится к закрытию, свидетельствуют данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Оборот продолжает снижаться у трети (33,1%) опрошенных предпринимателей. У 27,1% он сохраняется на уровне прошлого года. Еще 19,1% респондентов сообщили о постепенном восстановлении после ограничений из-за пандемии коронавируса.

Среди основных проблем бизнеса называются слабый спрос (59,8%) и невозможность заплатить налог на имущество или оплачивать аренду (27,3%). Еще 25,3% предпринимателей признались в нехватке средств на зарплаты и выплату страховых взносов.

Советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко в эфире НСН рассказал, как можно спасти компании от закрытия.

«В кризис в любом случае закрывается какое-то количество компаний. Предотвратить это только мерами поддержи невозможно. Поменялся спрос, в целом тенденции на рынке. Какие-то компании будут объективно уходить из одной сферы, чтобы открыться в другой. Но при этом большое количество компаний могли бы работать и дальше, если бы получили небольшую поддержку, пока не восстановился спрос. Наш опрос показывает, что еще 53% предпринимателей отмечают, что в их регионе действуют ограничения на ведение бизнеса. Это не связано напрямую с закрытием. Но это ограничения на количество людей в зале общепита, кинотеатре, концертном зале, ограничения в туризме. И таким компаниям, чтобы они не закрывались, нужны дополнительные меры поддержки», - сказал Свириденко.