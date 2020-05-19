Налог на вменённый доход решено не продлять

В Министерстве финансов России решили больше не поднимать тему возможного продления единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей на один год. Этот вопрос снято с повестки дня, заявили в пресс-службе Минфина.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что финансовое ведомство направило в кабинет министров предложение о продлении ЕНВД для ИП на 12 месяцев, до 1 января 2022 года.

В Минфине подтвердили, что данный вопрос рассматривался в качестве одного из предложений к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Однако по результатам дискуссии было решено этого не делать, передает ТАСС.

