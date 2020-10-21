Налог на доход свыше 5 млн в год могут увеличить на 2%

Госдума в среду 21 октября рассмотрит проект закона о повышении налога на доходы физических лиц на 2% для тех, чей доход выше 5 млн рублей в год. Об этом сообщает ТАСС.

Разработчиками законопроекта выступили представители Министерства финансов России. Агентства передает, что повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% планируется ввести с 1 января следующего года. Создатели документа подчеркивают, что повышение налога не повлечет за собой увеличение нагрузки на налоговые службы и на самих плательщиков, т.к. процесс будет автоматизирован.

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В Минфине надеются,что данная мера сможет привлечь в бюджет дополнительные 60 млрд рублей в год. Вырученные средства правительство планирует вложить в реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения".

Законопроект был составлен исходя из поручения главы РФ Владимира Путина. Обоснованием для разработки подобного документа стала необходимость зарезервировать доп.финансирование для лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

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ФОТО: pixabay.com
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