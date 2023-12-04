«Накопили триллионы»: Цены на вторичное жилье снизятся на 10% к концу года
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила НСН, что на «первичку» цены практически не упадут из-за инфляции и высоких ставок.
Большая инфляция и высокие ставки от ЦБ не позволяют застройщикам делать новогодние скидки, но квартиры на вторичном рынке могут подешеветь на 5-10% к концу года, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН.
Ранее оценщик Кирилл Кулаков заявил радио Sputnik, что покупка квартиры в январе и летом сэкономит до 15% затрат.
«Оценщики имеют относительно независимое мнение. Но при этом этот совет может помочь сэкономить, а может и не помочь. Дело в том, что сейчас очень большая инфляция. Все, что делает ЦБ, не очень помогает. У нас практически за полгода ключевая ставка увеличилась в два раза. Я ожидаю, что 15 декабря ставка будет повышена еще. Когда большая инфляция и большие кредитные обязательства вынуждены брать застройщики, у них нет возможности снижать цены, потому что они платят банкам. Поэтому на первичном рынке снижение цен возможно только в рамках погрешности», - объяснила она.
При этом цены на «вторичку» могут немного откатиться на 5-10% перед тем, как граждане начнут вкладывать свои премии в недвижимость.
«На вторичном рынке всегда до 60% - это прямые покупки, без ипотеки. Сейчас декабрь и будут выплачены дивиденды, премии, все это потащат на рынок жилья. Ожидается, что в марте рубль будет девальвирован, будет выше 100. У граждан нет доверия, они деньги снова понесут на рынок вторички. У нас у граждан 40 триллионов накоплений на счетах, эти граждане могут этот рынок держать, не давать ему падать. Поэтому я ожидаю, что особого снижения цен здесь тоже не будет, только 5-10% до следующего года. На ближайшие полгода значительных изменений не будет. К сентябрю могут включиться какие-то другие факторы», - резюмировала она.
Так, стоимость вторичного жилья в России начала снижаться впервые с декабря 2022 года, сообщил директор по продажам сети агентств недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев, передает «Радиоточка НСН».
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