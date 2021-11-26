Президент Украины выступил за продление контракта транзита российского газа

По его словам, действующее соглашение рассчитано до 2024 года, и Киев выступает за его продление.

«Мы за продление транзита... Вы слышали, что мы помимо контракта готовы увеличить транзит, наши мощности позволяют... Я слышал риторику со стороны РФ, однако кроме этих заявлений я ничего не видел», - отметил украинский лидер.

Также Зеленский добавил, что о прямых закупках газа в РФ речь не идёт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления транзита газа через Украину после 2024 года имеет исключительно характер экономической целесообразности.