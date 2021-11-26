Президент Украины выступил за продление контракта транзита российского газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» пока не было предметных встреч по вопросу продления контракта российского газа, сообщает РИА Новости.
По его словам, действующее соглашение рассчитано до 2024 года, и Киев выступает за его продление.
«Мы за продление транзита... Вы слышали, что мы помимо контракта готовы увеличить транзит, наши мощности позволяют... Я слышал риторику со стороны РФ, однако кроме этих заявлений я ничего не видел», - отметил украинский лидер.
Также Зеленский добавил, что о прямых закупках газа в РФ речь не идёт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления транзита газа через Украину после 2024 года имеет исключительно характер экономической целесообразности.
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