«Нафтогаз» отчитался о рекордном снижении цен на газ для украинцев
Компания «Нафтогаз Украины» заявила о снижении цен на газ для населения на 15% по сравнению с январём 2020 года. Теперь граждане, и производители тепла будут платить за «голубое топливо» по тарифу в 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров без учёта НДС (около 160 долларов или 10392 рубля).
Как отметили в «Нафтогазе», эта цена – самая низкая почти за четыре года – с апреля 2016 года.
Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко между тем заявил, что правительство обманывает украинцев, приписывая себе заслугу снижения цен. По его словам, причина только в том, что упала цена на газ в Европе, передает RT.
В конце января советник президента Украины Игорь Новиков матерно выругался, комментируя рост цен на газ. Он напомнил, что «Нафтогаз» обещал украинцам газ по 4650 гривен (11,8 тысячи рублей) за тысячу «кубов», но январские платёжки пришли по тарифу в 6913 гривен (более 17,5 тысячи рублей), писали тогда «Известия».
По мнению Новикова, так происходило из-за того, что правительство пересчитывало тарифы «задним числом» после закупок дорогого газа.
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